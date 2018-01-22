Smart-колонка Apple может распознавать владельцев по голосам

«Умная» колонка от известной американской компании Apple сможет различать несколько разных хозяев. Об этом сообщил один из разработчиков, который пересмотрел программный код операционной системы устройства.





Весь мир ожидает выхода новой «умной» колонки от Apple. Уже были озвучены главные ее возможности и технические характеристики. Практически, звуковая колонка будет помощником, и копирует некоторые свойства Google Assistant.Разработчиков заинтересовал код операционной системы iOS 11.2.5, которая будет обеспечивать работу устройства. Как оказалось, в нем прописано много чего интересного. По мнению профессионалов, новая колонка сможет различать голоса нескольких хозяев. То есть устройством смогут пользоваться сразу несколько человек, но при этом, в зависимости от голоса, гаджет будет по-разному взаимодействовать с людьми.Такой вариант подойдет для семейных пар, которые уже имеют детей или еще не имеют. Благодаря этому, каждый член семьи будет иметь доступ к колонке HomePod, и сможет в полной мере использовать ее возможности.HomePod была представлена еще в прошлом году, и ее выход был запланирован на 2017 год, но при этом производители столкнулись с некоторыми трудностями. Теперь релиз устройства запланирован на начало этого года. Все желающие смогут ее приобрести всего за 349 долларов.