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| | Smart-колонка Apple может распознавать владельцев по голосам

Smart-колонка Apple может распознавать владельцев по голосам

Сегодня, 15:19
«Умная» колонка от известной американской компании Apple сможет различать несколько разных хозяев. Об этом сообщил один из разработчиков, который пересмотрел программный код операционной системы устройства.


 

Smart-колонка Apple может распознавать владельцев по голосам

 

Весь мир ожидает выхода новой «умной» колонки от Apple. Уже были озвучены главные ее возможности и технические характеристики. Практически, звуковая колонка будет помощником, и копирует некоторые свойства Google Assistant.

Разработчиков заинтересовал код операционной системы iOS 11.2.5, которая будет обеспечивать работу устройства. Как оказалось, в нем прописано много чего интересного. По мнению профессионалов, новая колонка сможет различать голоса нескольких хозяев. То есть устройством смогут пользоваться сразу несколько человек, но при этом, в зависимости от голоса, гаджет будет по-разному взаимодействовать с людьми.

Такой вариант подойдет для семейных пар, которые уже имеют детей или еще не имеют. Благодаря этому, каждый член семьи будет иметь доступ к колонке HomePod, и сможет в полной мере использовать ее возможности.

HomePod была представлена еще в прошлом году, и ее выход был запланирован на 2017 год, но при этом производители столкнулись с некоторыми трудностями. Теперь релиз устройства запланирован на начало этого года. Все желающие смогут ее приобрести всего за 349 долларов.
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