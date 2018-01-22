Smart-колонка Apple может распознавать владельцев по голосам

Весь мир ожидает выхода новой «умной» колонки от Apple. Уже были озвучены главные ее возможности и технические характеристики. Практически, звуковая колонка будет помощником, и копирует некоторые свойства Google Assistant.
Разработчиков заинтересовал код операционной системы iOS 11.2.5, которая будет обеспечивать работу устройства. Как оказалось, в нем прописано много чего интересного. По мнению профессионалов, новая колонка сможет различать голоса нескольких хозяев. То есть устройством смогут пользоваться сразу несколько человек, но при этом, в зависимости от голоса, гаджет будет по-разному взаимодействовать с людьми.
Такой вариант подойдет для семейных пар, которые уже имеют детей или еще не имеют. Благодаря этому, каждый член семьи будет иметь доступ к колонке HomePod, и сможет в полной мере использовать ее возможности.
HomePod была представлена еще в прошлом году, и ее выход был запланирован на 2017 год, но при этом производители столкнулись с некоторыми трудностями. Теперь релиз устройства запланирован на начало этого года. Все желающие смогут ее приобрести всего за 349 долларов.