В сети появились фото задней панели смартфона Xiaomi Mi 6X

Пользователи сети накануне смогли увидеть новые фотографии задней части смартфона Xiaomi Mi 6x. Если судить по предоставленным снимкам, то эксперты пришли к умозаключению, что новая модель должна стать продолжателем всего того, что было заложено еще во времена прошлой генерации.

На снимках можно увидеть, что смартфон получил сдвоенный модуль основной камеры. Помимо всего прочего, расположение объективов вертикальное. Сложно не увидеть, что практически все бренды после презентации iPhone X стали выпускать телефоны именно с таким форматом камеры. Помимо этого, между сенсорами Mi 6x можно увидеть вспышку с активными светодиодами. В самом центре также расположилось непонятное отверстие, но специалисты так и не смогли понять, каково же его предназначение.

Также можно увидеть, что в остальном внешний вид задней панели практически идентичен предыдущей версии Xiaomi Mi 5x. Если же говорить о техническом оснащении, то пока что об этом информация отсутствует.

Эксперты предполагают, что следует ожидать емкий аккумулятор и чипсет несколько уступающий по производительности Mi 6. Информацию об этом в Xiaomi не подтверждают. Более того, компания даже воздерживается от комментариев относительно самого факта разработки Mi 6x.

Николай Офицеров