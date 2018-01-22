Приближение астероида-небоскреба к Земле: Предупреждение от NASA, комментарий Ходаса

Мнения

Приближение астероида-небоскреба к Земле: Предупреждение от NASA, комментарий Ходаса

Космическое тело сблизится с нашей планетой 4 февраля.

Отсутствие подарков, прилежная учеба и планы на будущее: Песков рассказал о вкладе в демографию РФ

От Редактора

Отсутствие подарков, прилежная учеба и планы на будущее: Песков рассказал о вкладе в демографию РФ

О семье пресс-секретаря президента.

Сюжеты :

Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода Учёные: Мясо и газировка вызывают рак прямой кишки Гарик Харламов серьёзно поругался с фанатами из-за немецких актёров В Сети появилось видео того, как НЛО взлетает из кратера Луны В Австралии пес вступил в схватку с 3,5-метровым крокодилом В Омске вновь горит жилой дом Белла Потёмкина создала куклу Ольги Бузовой в честь именинницы Искусственный интеллект научился предсказывать дату смерти Сергей Семёнов оказался под домашним арестом: С Шурыгиной не встретятся ещё 1,5 года
| | В сети появились фото задней панели смартфона Xiaomi Mi 6X

В сети появились фото задней панели смартфона Xiaomi Mi 6X

Сегодня, 11:35
Пользователи сети накануне смогли увидеть новые фотографии задней части смартфона Xiaomi Mi 6x. Если судить по предоставленным снимкам, то эксперты пришли к умозаключению, что новая модель должна стать продолжателем всего того, что было заложено еще во времена прошлой генерации.
 

В сети появились фото задней панели смартфона Xiaomi Mi 6X

 

На снимках можно увидеть, что смартфон получил сдвоенный модуль основной камеры. Помимо всего прочего, расположение объективов вертикальное. Сложно не увидеть, что практически все бренды после презентации iPhone X стали выпускать телефоны именно с таким форматом камеры. Помимо этого, между сенсорами Mi 6x можно увидеть вспышку с активными светодиодами. В самом центре также расположилось непонятное отверстие, но специалисты так и не смогли понять, каково же его предназначение.
 
Также можно увидеть, что в остальном внешний вид задней панели практически идентичен предыдущей версии Xiaomi Mi 5x. Если же говорить о техническом оснащении, то пока что об этом информация отсутствует.
 
Эксперты предполагают, что следует ожидать емкий аккумулятор и чипсет несколько уступающий по производительности Mi 6. Информацию об этом в Xiaomi не подтверждают. Более того, компания даже воздерживается от комментариев относительно самого факта разработки Mi 6x.

Николай Офицеров
Новости по теме
В интернете появились характеристики нового смартфона Xiaomi Mi7
В интернете появились характеристики нового смартфона Xiaomi Mi7

В интернете появилась информация о предполагаемых характеристиках нового смартфона Xiaomi Mi7, который появится в продаже в будущем году.

Новый смартфон от Xiaomi будет напоминать Galaxy S8
Новый смартфон от Xiaomi будет напоминать Galaxy S8

На этой недели в популярной сети Китая Weibo пользователи смогли увидеть новые снимки смартфона Xiaomi. При этом, по словам очевидцев, новый гаджет будет очень

В интернете появились новые фото задней панели iPhone 6
В интернете появились новые фото задней панели iPhone 6

В мае в сети - интернет появились первые снимки задней панели iPhone 6. Новый смартфон должен поступить в продажу в сентябре 2014 года.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости