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| | Mail.ru Group приобрели известный киберспортивный холдинг ESforce

Mail.ru Group приобрели известный киберспортивный холдинг ESforce

Сегодня, 09:27
Известная российская компания Mail.ru Group решила приобрести один из лучших киберспортивных холдингов России и мира ESforce. О сделке руководство компаний объявит в ближайшее время.

Mail.ru Group приобрели известный киберспортивный холдинг ESforce

 

Одна из самых известных и крупных российских компаний Mail.ru Group решила расширить свою сферу работы. Ранее руководство уже приобрело социальную сеть Павла Дурова «Вконтакте», теперь решили купить и киберспортивный холдинг ESforce.

ESforce – молодая компания, которая занимается развитием киберспортивных дисциплин в России и мире. По данным журналистов, сумма сделки может составить 150 миллионов долларов. При этом, компания останется автономией, и в ее работе ничего не измениться, кроме руководства.

О сделке в Mail.ru Group должны объявить уже в ближайшее время. Тогда будет названа точная цена покупки и все условия операции.

Киберспорт в России был признан официальной спортивной дисциплиной еще в 2016 году. После этого игровой спорт в стране стремительно развивался и набрал большую популярность. Президент России Владимир Путин всячески поддерживает развитие кибертехнологий в государстве, внедрив программу «Кибер Россия». Благодаря ней, будут развиваться технологии виртуальной реальности, и проводиться обучение желающих этой дисциплины.
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