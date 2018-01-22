Mail.ru Group приобрели известный киберспортивный холдинг ESforce

Известная российская компания Mail.ru Group решила приобрести один из лучших киберспортивных холдингов России и мира ESforce. О сделке руководство компаний объявит в ближайшее время.

Одна из самых известных и крупных российских компаний Mail.ru Group решила расширить свою сферу работы. Ранее руководство уже приобрело социальную сеть Павла Дурова «Вконтакте», теперь решили купить и киберспортивный холдинг ESforce.ESforce – молодая компания, которая занимается развитием киберспортивных дисциплин в России и мире. По данным журналистов, сумма сделки может составить 150 миллионов долларов. При этом, компания останется автономией, и в ее работе ничего не измениться, кроме руководства.О сделке в Mail.ru Group должны объявить уже в ближайшее время. Тогда будет названа точная цена покупки и все условия операции.Киберспорт в России был признан официальной спортивной дисциплиной еще в 2016 году. После этого игровой спорт в стране стремительно развивался и набрал большую популярность. Президент России Владимир Путин всячески поддерживает развитие кибертехнологий в государстве, внедрив программу «Кибер Россия». Благодаря ней, будут развиваться технологии виртуальной реальности, и проводиться обучение желающих этой дисциплины.