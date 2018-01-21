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| | «Умный магазин» Amazon Go открылся в Сиэтле

«Умный магазин» Amazon Go открылся в Сиэтле

Вчера, 23:05
На протяжении года сотрудники проводили тестирование «умного магазина» Amazon Go. 22 января жители Сиэтла впервые смогут приобрести там товары. Информацию об этом сообщают американские СМИ.

«Умный магазин» Amazon Go открылся в Сиэтле

 

В «умном магазине» Amazon Go покупатели без помощи продавцов приобретут необходимые продукты. В этом заведении отсутствуют работники и кассы. Списание денег со счета происходит в автоматическом режиме. Войти в помещение можно исключительно с помощью мобильного устройства со специальным приложением. Смартфон сканируется и человек получает доступ к магазину. Затем покупатель выбирает понравившийся товар, кладет его в корзину и спокойно уходит домой. Деньги списываются с банковской карты автоматически на сумму приобретенных продуктов.


На протяжении года сотрудники компании испытывали Amazon Go, они совершали покупки в «интеллектуальном магазине». В ходе эксперимента не выявили серьезных проблем, поэтому пилотный проект решили перевести в стандартный режим функционирования. Компания Amazon давно хотела создать магазин без сотрудников, дабы сэкономить деньги владельцам корпорации на зарплатах.
Домбровский Сергей
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