Смартфон Samsung Galaxy S9 Plus показали на реальных фотографиях

Официальные представители корпорации Samsung сообщили, что новый флагман Samsung Galaxy S9 Plus будет презентован широкой публике только в конце февраля. Однако в сети появились уже первые реальные снимки смартфона.

Пользователи социальной сети Weibo впервые показали на фотографиях, как будет в реальной жизни выглядеть нашумевшая новинка от Samsung модели Galaxy S9 Plus. На карах гаджет представили во включенном состоянии, чтобы лучше рассмотреть экран смартфона. Таким образом, устройство совершенно точно будет иметь двойную камеру и немного изогнутый экран.

Светлана Славянская

Интернет-пользователи утверждают, что у смартфона разработчики увеличили размер верхних и нижних рамок, что является нелогичным, поскольку мировой рынок стремиться совсем избавиться от рамок на дисплее.