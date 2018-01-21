Смартфон Samsung Galaxy S9 Plus показали на реальных фотографиях

Пользователи социальной сети Weibo впервые показали на фотографиях, как будет в реальной жизни выглядеть нашумевшая новинка от Samsung модели Galaxy S9 Plus. На карах гаджет представили во включенном состоянии, чтобы лучше рассмотреть экран смартфона. Таким образом, устройство совершенно точно будет иметь двойную камеру и немного изогнутый экран.
Интернет-пользователи утверждают, что у смартфона разработчики увеличили размер верхних и нижних рамок, что является нелогичным, поскольку мировой рынок стремиться совсем избавиться от рамок на дисплее.