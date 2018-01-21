Француз-экстремал снял свой полет на «летающем сегвее»

Испытания прошли успешно. Запата смог удачно стартовать, пролететь задуманное расстояние и посадить агрегат. Изобретатель подчеркивает, что его творение может с легкостью поднять человека на высоту три тысячи метров.
Испытания проводились еще в октябре прошлого года в Техасе, однако в Сеть видео попало только сейчас. Есть данные, что изобретением экстремала активно интересуются в Пентагоне.
Сегвей с несколькими реактивными силовыми установками и рукоятками, которые обеспечивают управление. Ezfly во время полета может развить скорость до 130 километров в час.