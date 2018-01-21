Француз-экстремал снял свой полет на «летающем сегвее»

Французский экстремал Фрэнк Запата снял на видео свой полет на «летающем сегвее». Свой новый летательный аппарат он назвал Ezfly, подчеркивая, что полет на его новом сегвее-платформе не требует особых усилий и навыков.

Дарья Светозарова

Испытания прошли успешно. Запата смог удачно стартовать, пролететь задуманное расстояние и посадить агрегат. Изобретатель подчеркивает, что его творение может с легкостью поднять человека на высоту три тысячи метров.Испытания проводились еще в октябре прошлого года в Техасе, однако в Сеть видео попало только сейчас. Есть данные, что изобретением экстремала активно интересуются в Пентагоне.Сегвей с несколькими реактивными силовыми установками и рукоятками, которые обеспечивают управление. Ezfly во время полета может развить скорость до 130 километров в час.