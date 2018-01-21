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| | Француз-экстремал снял свой полет на «летающем сегвее»

Француз-экстремал снял свой полет на «летающем сегвее»

Вчера, 20:28
Французский экстремал Фрэнк Запата снял на видео свой полет на «летающем сегвее». Свой новый летательный аппарат он назвал Ezfly, подчеркивая, что полет на его новом сегвее-платформе не требует особых усилий и навыков.

Француз-экстремал снял свой полет на «летающем сегвее»

 

Испытания прошли успешно. Запата смог удачно стартовать, пролететь задуманное расстояние и посадить агрегат. Изобретатель подчеркивает, что его творение может с легкостью поднять человека на высоту три тысячи метров.

Испытания проводились еще в октябре прошлого года в Техасе, однако в Сеть видео попало только сейчас. Есть данные, что изобретением экстремала активно интересуются в Пентагоне.



Сегвей с несколькими реактивными силовыми установками и рукоятками, которые обеспечивают управление. Ezfly во время полета может развить скорость до 130 километров в час.
Дарья Светозарова
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