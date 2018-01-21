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| | Nvidia советует магазинам ограничить продажу видеокарт майнерам

Nvidia советует магазинам ограничить продажу видеокарт майнерам

Вчера, 19:54
Представитель компании Nvidia в Германии Борис Бёльс посоветовал управляющим магазинов ограничить объемы продаж видеокарт майнерам, поскольку целевой аудиторией организации являются любители компьютерных игр.

Nvidia советует магазинам ограничить продажу видеокарт майнерам

 

По словам Бёльса, Nvidia не собирается вмешиваться в торговую политику, но настоятельно рекомендует владельцам подобных заведений защитить интересы рядовых геймеров, для которых предназначены видеокарты. В некоторых странах Европы уже действуют ограничения, одному покупателю не позволяют приобретать более двух графических ускорителей определенной модели. Бёльс намекает на необходимости ввести подобную меру повсеместно. Однако компания Nvidia не желает брать на себя ответственность за подобного рода ограничения.

Видеокарты пользуются повышенным спросом благодаря развитию криптовалют, поскольку все операции в этой сфере происходят с их помощью. Ранее данная деятельность базировалась на процессорах, но затем разработчики посчитали устройство, преобразующее графическую информацию в форму, пригодную для вывода на экран, более подходящим для этих целей.
Домбровский Сергей
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