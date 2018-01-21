Искусственный разум Microsoft научился делать иллюстрации по тексту

Сотрудники компании Microsoft разработали Искусственный интеллект, который может иллюстрировать текст. Нейросеть освоила создание изображений по краткому текстовому описанию.

Дарья Светозарова

Создавалась программа путем обучения с помощью пар «слово-картинка». Таким образом, система наглядно получала представление о том, какое слово с какой картинкой соотносится. После этого программисты создали софт, который отвечал на вопросы, связанные с изображением. Первая программа получила название CaptionBot, а вторая SeeingAI.На данный момент создатели тестируют саму последовательность создания иллюстраций. Система работает с помощью двух программ. Одна из них контролирует создание картинки по текстовому описанию, а вторая следит за достоверностью изображения.В перспективе программисты корпорации планируют научить программу создавать мультипликационные ленты по сценарию. Предполагается, что ИИ будет воспринимать сценарные выдержки как команды.