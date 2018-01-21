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| | Искусственный разум Microsoft научился делать иллюстрации по тексту

Искусственный разум Microsoft научился делать иллюстрации по тексту

Вчера, 19:52
Сотрудники компании Microsoft разработали Искусственный интеллект, который может иллюстрировать текст. Нейросеть освоила создание изображений по краткому текстовому описанию.

Искусственный разум Microsoft научился делать иллюстрации по тексту

 

Создавалась программа путем обучения с помощью пар «слово-картинка». Таким образом, система наглядно получала представление о том, какое слово с какой картинкой соотносится. После этого программисты создали софт, который отвечал на вопросы, связанные с изображением. Первая программа получила название CaptionBot, а вторая SeeingAI.

На данный момент создатели тестируют саму последовательность создания иллюстраций. Система работает с помощью двух программ. Одна из них контролирует создание картинки по текстовому описанию, а вторая следит за достоверностью изображения.

В перспективе программисты корпорации планируют научить программу создавать мультипликационные ленты по сценарию. Предполагается, что ИИ будет воспринимать сценарные выдержки как команды.
Дарья Светозарова
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