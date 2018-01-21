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| | Sony представит абсолютно новую технологию в будущих смартфонах

Sony представит абсолютно новую технологию в будущих смартфонах

Вчера, 18:34
Представитель японской компании Sony Хитоши Осава рассказал о том, что в грядущих смартфонах организации появится новая технология, которая не оставит равнодушным никого из покупателей. Речь идет о модернизации экранов гаджетов.

Sony представит абсолютно новую технологию в будущих смартфонах

 

Sony перечисляет огромные деньги в развитие 4K-OLED матрицы в аппаратах. Раньше подобными вещами не занималась ни одна фирма. Хитоши Осава обещает удивительные возможности, которые откроются перед владельцами мобильных устройств после внедрения новой технологии. По мнению экспертов, Sony покажет разработку во время презентации передового смартфона Xperia XZ Pro, которая состоится в феврале на выставке MWC 2018.

Аппарат помимо 4K-OLED получит чипсет Snapdragon 845, ОЗУ объемом 6 ГБ, двойную камеру на 18 и 12 МП, сканер радужной оболочки глаз и прочие новомодные возможности. Точная стоимость Xperia XZ Pro на данный момент не называется. Осава рекомендует всем поклонникам продукции Sony подготовиться к настоящей сенсации.
Домбровский Сергей
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