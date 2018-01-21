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| | Эксперты: iPhone X снимут с продажи досрочно

Эксперты: iPhone X снимут с продажи досрочно

Вчера, 18:03
По мнению эксперта организации KGI Securities Мин-Чи Куо, американская компания Apple перестанет продавать iPhone X раньше положенного срока, впервые за всю историю существования, нарушив устоявшиеся годами традиции.

Эксперты: iPhone X снимут с продажи досрочно

 

Стратегической особенностью Apple является постепенный вывод гаджетов из производства. Корпорация значительно снижает стоимость старых мобильных устройств при появлении новых. При этом более ранние модели продолжают продавать параллельно с недавно выпущенными, но их цена существенно уменьшается. По словам специалиста, теперь данную традицию прервут. Смартфон iPhone X не станут предлагать по низкой стоимости, а уберут с рынка еще до выпуска нового продукта. Это должно произойти летом 2018 года.

Мин-Чи Куо проанализировал всю имеющуюся на руках информацию и сделал собственные выводы, которые оформил в виде отчета. Данный документ нельзя считать официальным и все заявления о преждевременном прекращении продаж iPhone X являются лишь предположениями. Однако Мин-Чи Куо известен своими точными прогнозами в сфере технологий, поэтому к его мнению прислушиваются. Ранее этот человек предсказал создание Face ID - за девять месяцев до его презентации.
Домбровский Сергей
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