Эксперты: iPhone X снимут с продажи досрочно

По мнению эксперта организации KGI Securities Мин-Чи Куо, американская компания Apple перестанет продавать iPhone X раньше положенного срока, впервые за всю историю существования, нарушив устоявшиеся годами традиции.

Домбровский Сергей

Стратегической особенностью Apple является постепенный вывод гаджетов из производства. Корпорация значительно снижает стоимость старых мобильных устройств при появлении новых. При этом более ранние модели продолжают продавать параллельно с недавно выпущенными, но их цена существенно уменьшается. По словам специалиста, теперь данную традицию прервут. Смартфон iPhone X не станут предлагать по низкой стоимости, а уберут с рынка еще до выпуска нового продукта. Это должно произойти летом 2018 года.Мин-Чи Куо проанализировал всю имеющуюся на руках информацию и сделал собственные выводы, которые оформил в виде отчета. Данный документ нельзя считать официальным и все заявления о преждевременном прекращении продаж iPhone X являются лишь предположениями. Однако Мин-Чи Куо известен своими точными прогнозами в сфере технологий, поэтому к его мнению прислушиваются. Ранее этот человек предсказал создание Face ID - за девять месяцев до его презентации.