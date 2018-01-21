В Китае разработали «умную» кровать с эффектом усыпления хозяина

В Китае разработали «умную» кровать с эффектом усыпления хозяинаВчера, 19:06
Время не стоит на месте, и очень важно следовать техническому прогрессу. То, что ещё вчера было фантастикой, уже смело можно приобрести в магазине. Что лучше
Существует немало причин или оправданий, согласно которым многие люди не застилают кровать. Большинство людей просто не заботятся или не замечают кровать.
Разработчики из индийской компании Broadcast Wearables Pvt. Ltd. создали "умную" фитнес-футболку SYGNAL. О своем изобретении эксперты рассказали на