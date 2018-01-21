Гуманоид с кислородной маской на Луне: Труп пришельца похож на человеческие останки

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Гуманоид с кислородной маской на Луне: Труп пришельца похож на человеческие останки

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| | В Китае разработали «умную» кровать с эффектом усыпления хозяина

В Китае разработали «умную» кровать с эффектом усыпления хозяина

Вчера, 19:06
В Китае создатели трекеров для фитнеса разработали «умную» кровать с эффектом усыпления хозяина. Как сообщает VistaNews, в базовой комплектации ложе становится шкафом, а в полной – поможет заснуть.

В Китае разработали «умную» кровать с эффектом усыпления хозяина

 

Стоит «умная» кровать 499 долларов в базовой сборке и 999 - в максимальной. По словам разработчиков, их инновация станет отличным средством от бессонницы. Дело в том, что при устройстве есть ёмкость для эфирных масел, благодаря которым человек крепче спит. «Умному» матрасу легко подстроиться под любые капризы хозяина в плане как мягкости, так и особенностей формы тела. Кроме того, доступна лёгкая вибрация, что является очень полезным для организма.

Тем, кто купит такую кровать, не придётся заниматься её уборкой. Хватит нажать одну кнопку в приложении смартфона или «умных» часов – устройство за 30 секунд трансформируется в шкаф.

Ирина Летинская
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