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| | Хакеры рассказали о скрытых возможностях iPhone X

Хакеры рассказали о скрытых возможностях iPhone X

Вчера, 16:48
Популярный смартфон компании Apple iPhone X имеет множество полезных функций, однако хакеры обнаружили скрытые возможности о которых, вероятно, не знали многие пользователи.

Хакеры рассказали о скрытых возможностях iPhone X

 

По словам американских хакеров, популярный смартфон iPhone X оснащен множеством скрытых дополнений, которые могут быть невероятно удобными. К примеру, существует возможность быстрого увеличения любой части экрана. В настройках iPhone X разработчики Apple внедрили параметр, который по умолчанию отключен - «Peek Zoom». Данная функция позволяет увеличивать масштаб изображения на любом экране в iOS, сильно нажав на экран.

Также на iPhone X можно легко сделать скриншот, то есть снимок экрана. На предыдущих моделях iPhone это делается, одновременно нажав кнопку питания и кнопку «Домой». Однако, когда iPhone X избавили от кнопки «Домой», появился новый способ сделать скриншот. Чтобы сделать снимок экрана на iPhone X, просто нажмите большую кнопку Siri справа от телефона и переключатель громкости одновременно.
Светлана Славянская
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