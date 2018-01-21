Эксперты назвали новинки, которые будут нужны Galaxy S9, чтобы обойти iPhone X

Эксперты назвали новинки, которые будут нужны Galaxy S9, чтобы обойти iPhone XВчера, 16:31
Компания Samsung со старта продаж Galaxy S8 и S8+ активно занималась рекламой голосового помощника Bixby. Недавно он заработал в США, теперь им могут
Специалисты провели анализ двух флагманских смартфонов от мировых гигантов Samsung и Apple, для того, чтобы помочь пользователям выбрать для себя максимально
Эксперты проанализировали технические особенности Samsung Galaxy S8 и iPhone 7. Они выявили три основных причины, по которым смартфон южнокорейской фирмы