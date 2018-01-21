Эксперты назвали новинки, которые будут нужны Galaxy S9, чтобы обойти iPhone X

Эксперты назвали обновления, которые будут нужны Galaxy S9, чтобы обойти iPhone X в гонке смартфонов. Как сообщает VistaNews, в их число входят дизайн, особенности дисплея, камеры, модель процессор, голосовой помощник и AR-технология.

Специалисты рекомендуют разработчикам Galaxy S9 сделать экран безрамочным, а также максимально удобно расположить устройство, сканирующее отпечатки пальцев. Изображение на дисплее должно обладать максимальной яркостью и насыщенность. Также не менее важна технология создания «живых фото» при помощи камеры смартфона.

Процессор должен быть как минимум Snapdragon 845. В плане скорости это не лучший выбор, однако графические показатели на высоте, да и гаджет будет более производительным. Обязательно необходимы улучшения голосового помощника Bixby, который в настоящее время во всех смартфонах от Samsung существенно хуже, чем у конкурентов. Наконец, эксперты рекомендуют выпустить собственную AR-технологию, установив её на Galaxy S9, и тогда успех новому девайсу гарантирован.

Ирина Летинская