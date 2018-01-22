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| | Apple возглавила рейтинг самых уважаемых компаний по версии Fortune

Apple возглавила рейтинг самых уважаемых компаний по версии Fortune

Сегодня, 05:20
Деловой журнал Fortune опубликовал рейтинг самых уважаемых компаний года. В 11-й раз кряду лидером стала американская корпорация Apple, выпускающая известные смартфоны iPhone.

Apple возглавила рейтинг самых уважаемых компаний по версии Fortune

 

На второй строчке, как и в прошлом году, оказалась компания Amazon, за ней расположилась Alphabet, владеющая Google. Еще один американский гигант в компьютерной сфере расположился на седьмой месте в ранжировании, речь идет о Microsoft. Facebook Марка Цукерберга заняла 12-ю позицию. Распределением мест занимались главы предприятий, специалисты аналитических организаций, управленческий аппарат компаний.

Apple возглавила рейтинг самых уважаемых компаний по версии Fortune

 

Журнал Fortune проводит исследования и публикует результаты на виртуальных ресурсах и в печатных изданиях. Информационный источник обнародует сведения относительно прибыльности фирм в различных сферах деятельности. Согласно версии журнала Fortune, корпорация Apple добавила в свою копилку еще один трофей, так как ее в очередной раз признали самой влиятельной организацией ушедшего года.
Домбровский Сергей
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