Apple возглавила рейтинг самых уважаемых компаний по версии Fortune

Деловой журнал Fortune опубликовал рейтинг самых уважаемых компаний года. В 11-й раз кряду лидером стала американская корпорация Apple, выпускающая известные смартфоны iPhone.

На второй строчке, как и в прошлом году, оказалась компания Amazon, за ней расположилась Alphabet, владеющая Google. Еще один американский гигант в компьютерной сфере расположился на седьмой месте в ранжировании, речь идет о Microsoft. Facebook Марка Цукерберга заняла 12-ю позицию. Распределением мест занимались главы предприятий, специалисты аналитических организаций, управленческий аппарат компаний.

Домбровский Сергей

Журнал Fortune проводит исследования и публикует результаты на виртуальных ресурсах и в печатных изданиях. Информационный источник обнародует сведения относительно прибыльности фирм в различных сферах деятельности. Согласно версии журнала Fortune, корпорация Apple добавила в свою копилку еще один трофей, так как ее в очередной раз признали самой влиятельной организацией ушедшего года.