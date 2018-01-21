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| | Samsung преподнесет пользователям сюрприза в виде разблокированного FM-радио

Samsung преподнесет пользователям сюрприза в виде разблокированного FM-радио

Вчера, 16:10
Южнокорейский производитель Samsung решил сделать своим клиентам подарок. Под подарком подразумевается выпуск апгрейда для смартфонов, который разблокирует FM-радио на устройствах. Отмечается, что радиовещание на всех девайсах южнокорейской корпорации было заблокировано по умолчанию.

Samsung преподнесет пользователям сюрприза в виде разблокированного FM-радио

 

Смартфоны от Samsung давно утратили лидерство на мировом рынке, однако они стоят в несколько раз дешевле, чем аналогичная продукция от корпорации Apple. В то же время продукция этого бренда сильно превосходит по ценовым показателям товары других корейских производителей - Huawei, Oppo и Xiaomi. Мало того, что эти гаджеты обходятся дешевле, так они более удобны в использовании и обладают не меньшим, если не большим набором опций.

Чтобы вернуть себе былые лидерские позиции, компания Samsung в последнее время активно занялась обновлением своих девайсов. Апгрейд совершается не только на линейках телефонов производителя, но и на операционках. Недавно разработчики вернули пользователям доступ к FM-радио. Функция активируется после нескольких изменений в программном обеспечении. Однако и это не спровоцировало резкое увеличение спроса. Возникает резонный вопрос – зачем переплачивать за гаджеты, где эти опции только будут открыты, если можно по более доступной цене приобрести устройства, где приложения доступны по умолчанию и без дополнительного обновления.
Дарья Светозарова
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