Samsung преподнесет пользователям сюрприза в виде разблокированного FM-радио

Южнокорейский производитель Samsung решил сделать своим клиентам подарок. Под подарком подразумевается выпуск апгрейда для смартфонов, который разблокирует FM-радио на устройствах. Отмечается, что радиовещание на всех девайсах южнокорейской корпорации было заблокировано по умолчанию.

Дарья Светозарова

Смартфоны от Samsung давно утратили лидерство на мировом рынке, однако они стоят в несколько раз дешевле, чем аналогичная продукция от корпорации Apple. В то же время продукция этого бренда сильно превосходит по ценовым показателям товары других корейских производителей - Huawei, Oppo и Xiaomi. Мало того, что эти гаджеты обходятся дешевле, так они более удобны в использовании и обладают не меньшим, если не большим набором опций.Чтобы вернуть себе былые лидерские позиции, компания Samsung в последнее время активно занялась обновлением своих девайсов. Апгрейд совершается не только на линейках телефонов производителя, но и на операционках. Недавно разработчики вернули пользователям доступ к FM-радио. Функция активируется после нескольких изменений в программном обеспечении. Однако и это не спровоцировало резкое увеличение спроса. Возникает резонный вопрос – зачем переплачивать за гаджеты, где эти опции только будут открыты, если можно по более доступной цене приобрести устройства, где приложения доступны по умолчанию и без дополнительного обновления.