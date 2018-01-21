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| | Компания Google выплатила рекордную сумму за найденную уязвимость в Android

Компания Google выплатила рекордную сумму за найденную уязвимость в Android

Сегодня, 14:10
Американская корпорация Google заплатила китайскому специалисту рекордную сумму за то, что он обнаружил в системе Android опасную уязвимость. Об этом журналистам «ВладТайм» передают иностранные источники.

Компания Google выплатила рекордную сумму за найденную уязвимость в Android

 

Сообщается, что специалисту китайской компании Qihoo 360 Technology Гуану Гонгу официальные представители корпорации Google на днях выплатили 112 500 долларов США, за обнаруженные две уязвимости в операционной системе Android. Информацию о проблемах хакеры направили разработкам ещё в августе-месяце прошлого года.

Сообщается, что первая ошибка несет в себе несоответствия типов данных в javascript с открытым исходным кодом V8. Вторая ошибка находится в модуле libgralloc. Согласно официальным данным Google, все найденные погрешности были успешно устранены.
Светлана Славянская
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