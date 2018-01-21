Компания Google выплатила рекордную сумму за найденную уязвимость в Android

Американская корпорация Google заплатила китайскому специалисту рекордную сумму за то, что он обнаружил в системе Android опасную уязвимость. Об этом журналистам «ВладТайм» передают иностранные источники.

Светлана Славянская

Сообщается, что специалисту китайской компании Qihoo 360 Technology Гуану Гонгу официальные представители корпорации Google на днях выплатили 112 500 долларов США, за обнаруженные две уязвимости в операционной системе Android. Информацию о проблемах хакеры направили разработкам ещё в августе-месяце прошлого года.Сообщается, что первая ошибка несет в себе несоответствия типов данных в javascript с открытым исходным кодом V8. Вторая ошибка находится в модуле libgralloc. Согласно официальным данным Google, все найденные погрешности были успешно устранены.