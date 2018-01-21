ПК размером с мышь: Q-Stick разработала мини-компьютер на Windows 10

Американская компания Q-Stick разработала мини-компьютер на Windows 10. По характеристикам разработчиков, это устройство размером с мышь.

Q-Stick представила ПК, работающий на базе ОС Windows 10, Android и совместимый с Linux. Запуск операционной системы не превышает семи секунд. Гаджет напоминает собой флешку или брелок, фактически является смартфоном без экрана. Девайс может запускать любые программы, будь то Arobe Photoshop или же Microsoft Office, поддерживает графику Intel HD и способен выдерживать потоковое вещание с разрешением 4К.

Q-Stick оснащен несколькими USB-разъемами, модулем Blutooth, WiFi, слотом под микроSD и 8 Гб оперативной памяти. Базовая комплектация мини-устройства от Q-Stick обойдется покупателю в $129 (порядка 7400 рублей) и уже доступна для предзаказа, как и версия Blaze Pro ($179). Для выбора доступны несколько цветовых вариантов.