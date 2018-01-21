Появились подробности о смартфоне-раскладушке Gionee W919

В Сети появились фотографии и информация о технических характеристиках смартфона-раскладушки Gionee W919. Мобильное устройство содержит два сенсорных экрана: на внешней и внутренней сторонах гаджета.

Домбровский Сергей

Каждый дисплей имеет размер 4,2 дюйма по диагонали. Какой марки чипсет появится в телефоне не указывается, но известно, что он будет функционировать на процессоре с восемью ядрами частотой 2,5ГГц. Gionee W919 оснащен ОЗУ объемом 6 ГБ, встроенной памятью емкостью 128 ГБ, основной камерой на 16 МП и фронтальной на 5 МП. Управляется мобильное устройство ОС Android 7.0 Nougat.Сейчас смартфоны-раскладушки являются редкостью. Раньше подобные модели встречались на рынке на порядок чаще, нежели теперь. Покупатели разочаровались в таких гаджетах из-за ряда недостатков, но некоторые пользователи до сих пор проявляют интерес к телефонам-раскладушкам. В прошлом году подобный аппарат представила южнокорейская компания Samsung. Он получил название W2018.