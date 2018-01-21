Часы-трансформеры Shell уже появились в фирменных магазинах

Часы-трансформеры компании Shell уже можно приобрести в официальных точках продажи. Гаджет создан на платформе Android и может превращаться в смартфон.

Накануне компания-производитель часов Shell сообщила, что в продажу запущены фирменные часы. Главной их особенностью является то, что устройство для подсчета времени может превращаться в современный смартфон со всеми основными функциями.Новый гаджет компании внешне имеет много общего с наручными часами. При этом, устройство может преобразоваться в смартфон всего лишь при нажатии специальных кнопок, которые активируют пружинные механизмы.В режиме смартфона новая технология способна иметь такие функции как: фото и видеосъемка, возможность подключаться к Интернету, к спутникам GPS и звонить на другие устройства. Телефон-часы имеют камеру с разрешением в 12 Мп, а также рабочие чипы GPS, GSM, Bluetooth и Wi-Fi. Кроме всего этого, устройство может выдержать погрузку в воду.