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| | Часы-трансформеры Shell уже появились в фирменных магазинах

Часы-трансформеры Shell уже появились в фирменных магазинах

Сегодня, 12:16
Часы-трансформеры компании Shell уже можно приобрести в официальных точках продажи. Гаджет создан на платформе Android и может превращаться в смартфон.

Часы-трансформеры Shell уже появились в фирменных магазинах

 

Накануне компания-производитель часов Shell сообщила, что в продажу запущены фирменные часы. Главной их особенностью является то, что устройство для подсчета времени может превращаться в современный смартфон со всеми основными функциями.

Новый гаджет компании внешне имеет много общего с наручными часами. При этом, устройство может преобразоваться в смартфон всего лишь при нажатии специальных кнопок, которые активируют пружинные механизмы.

В режиме смартфона новая технология способна иметь такие функции как: фото и видеосъемка, возможность подключаться к Интернету, к спутникам GPS и звонить на другие устройства. Телефон-часы имеют камеру с разрешением в 12 Мп, а также рабочие чипы GPS, GSM, Bluetooth и Wi-Fi. Кроме всего этого, устройство может выдержать погрузку в воду.
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