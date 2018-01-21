Яндекс встроил долгожданную функцию в свой браузер

Компания "Яндекс" встроила в свой браузер долгожданную и однозначно самую полезную функцию. На расширение функционала разработчикам понадобилось пять лет.

Функция в обновленном приложении исправляет раскладку и при поиске по странице - текст корректируется, когда алгоритм осознает параметры ввода. Раньше подобная работа возлагалась непосредственно на поисковик, который в выдаче исправлял раскладку.

2012 году "Яндекс" выпустил фирменный "Яндекс.Браузер", который на тот момент являлся едва ли не копией Google Chrome. Все это время команда разработчиков занималась совершенствованием сервиса и, наконец, добавила "жизненно важную" функцию. Теперь пользователи могут со спокойной душой не обращать внимание на раскладку клавиатуры - браузер в поисковой строке в автоматическом режиме исправляет набранный текст.