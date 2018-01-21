Яндекс встроил долгожданную функцию в свой браузер

2012 году "Яндекс" выпустил фирменный "Яндекс.Браузер", который на тот момент являлся едва ли не копией Google Chrome. Все это время команда разработчиков занималась совершенствованием сервиса и, наконец, добавила "жизненно важную" функцию. Теперь пользователи могут со спокойной душой не обращать внимание на раскладку клавиатуры - браузер в поисковой строке в автоматическом режиме исправляет набранный текст.
Яндекс встроил долгожданную функцию в свой браузерСегодня, 11:52
«Яндекс» добавила новую опцию в свой корпоративный браузер. Теперь пользователи смогут менять различные настройки с помощью конструктора.
Российская интернет-компания «Яндекс» создала функцию приватности для западных пользователей одноимённого браузера. Данная опция позволяет отказываться от
Прозрачный браузер от одной из самых популярных поисковых систем «Яндекс» был представлен на недавней пресс-конференции компании, состоявшейся в Москве.