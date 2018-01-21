Гуманоид с кислородной маской на Луне: Труп пришельца похож на человеческие останки

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Гуманоид с кислородной маской на Луне: Труп пришельца похож на человеческие останки

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| | Эксперты рассказали, как правильно пользоваться смартфоном при морозе

Эксперты рассказали, как правильно пользоваться смартфоном при морозе

Сегодня, 11:09
Эксперты дали советы о том, как пользоваться смартфоном при сильных морозах, учитывая, что обычно это не слишком удобно. Сенсорная панель тормозит, не совсем признавая касания, а пальцам холодно, потому важно изловчиться, чтобы никакие погодные условия не помешали, как сообщает «Версия Инфо».

Эксперты рассказали, как правильно пользоваться смартфоном при морозе

 

Низкая температура приводит к ухудшению работы смартфонов. Дело в том, что аккумулятор быстрее разряжается, хотя обычно и является литийно-ионным, что должно бы помочь в таких случаях. Потому желательно пользоваться термоустойчивыми чехлами и особыми перчатками. Так у девайса всегда будет рабочее состояние, а благодаря специальным датчикам на перчатках сенсор будет реагировать на прикосновения.

Также эксперты рекомендуют пользоваться голосовым помощником, который даст возможность что-то открыть в Сети, если не получается набрать текст. Неплохом вариантом станет и использование гарнитуры, которая призвана заменить ручное управление гаджетом, когда не получается иначе.

Ирина Летинская
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