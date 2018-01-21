Эксперты рассказали, как правильно пользоваться смартфоном при морозе

Эксперты рассказали, как правильно пользоваться смартфоном при морозеСегодня, 11:09
В современном мире смартфон является незаменимым гаджетом, который помогает сделать жизнь пользователя легче. Однако устройства часто разряжаются и иногда
Популярный телеведущий Дмитрий Шепелев порадовал общественность очередными новостями о своей подрастающем сыне. Как отметил знаменитость, 4-летний Платон
Работники МЧС рассказали, как смартфон может помочь человеку в экстренных ситуациях. Гаджет имеет ряд полезных опций, о существовании которых мало кто знает.