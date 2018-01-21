В Aermoo Mobile рассказали о характеристиках Aermoo M2

Компания Aermoo Mobile сообщила в сети о характеристиках своего нового смартфона Aermoo M2. Телефон будет еще сильнее защищен, чем предыдущая версия, и сможет быть погружен в воду до 2 метров до двух часов.

В сети были обнародованы основные технические характеристики нового устройства от компании Aermoo Mobile. Aermoo M2 – это продолжение одноименной серии защищенных телефонов, которые способны выдерживать разные нагрузки и не боятся воды. Ранее производитель уже анонсировал выход второй части серии, но не сообщал технические характеристики смартфона.Сейчас уже известно об основных характеристиках. Например, у нового устройства будут сдвоенные камеры. Основная камера сможет производить фотографии с разрешением 16 и 13 Мп. Фронтальная камера будет менее мощной, но лучше своих аналогов. Камера для селфи сможет делать изображения на 16 и 8 Мп.Кроме этого, смартфон оснащен новым уровнем защиты IP69, которая сможет позволить ему быть погруженным в воду до двух метров, и при этом сохранять работоспособность на протяжении 2 часов. Аккумулятор Aermoo M2 будет иметь емкость 5000 мАч.О других технических характеристиках компания пока что не сообщает.