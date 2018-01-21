Японские ученые предложили удалять волосы в носу при помощи смартфона

Японская компания Thanko, которая является автором многих других редких изобретений, недавно презентовало новую разработку. Специалисты выпустили продукт для смартфонов, который поможет в любое время избавиться от ненавистных волос в носу. Изобретение обойдется в 13 долларов США. Сообщается, что электронное лезвие нужно подключить к смартфону и просто вставить в нос.
В описании продукта сказано: «Этот предмет - маленький носовой нож, который вы можете использовать, просто подключив его к вашему iPhone / Android. Он не требуется зарядки или батареи, быстрая очистка и быстрое использование. Идеально подходит, когда вы вдруг заметили, что из носа торчат волосы».