Японские ученые предложили удалять волосы в носу при помощи смартфона

На протяжении многих лет ученые из Японии придумали немало необычных изобретений. На этот раз специалисты предложили удалять волосы в носу в любое время, для этого поможет простой смартфон и новое изобретение.

Светлана Славянская

Японская компания Thanko, которая является автором многих других редких изобретений, недавно презентовало новую разработку. Специалисты выпустили продукт для смартфонов, который поможет в любое время избавиться от ненавистных волос в носу. Изобретение обойдется в 13 долларов США. Сообщается, что электронное лезвие нужно подключить к смартфону и просто вставить в нос.В описании продукта сказано: «Этот предмет - маленький носовой нож, который вы можете использовать, просто подключив его к вашему iPhone / Android. Он не требуется зарядки или батареи, быстрая очистка и быстрое использование. Идеально подходит, когда вы вдруг заметили, что из носа торчат волосы».