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| | Японские ученые предложили удалять волосы в носу при помощи смартфона

Японские ученые предложили удалять волосы в носу при помощи смартфона

Сегодня, 10:05
На протяжении многих лет ученые из Японии придумали немало необычных изобретений. На этот раз специалисты предложили удалять волосы в носу в любое время, для этого поможет простой смартфон и новое изобретение.

 

Японская компания Thanko, которая является автором многих других редких изобретений, недавно презентовало новую разработку. Специалисты выпустили продукт для смартфонов, который поможет в любое время избавиться от ненавистных волос в носу. Изобретение обойдется в 13 долларов США. Сообщается, что электронное лезвие нужно подключить к смартфону и просто вставить в нос.

В описании продукта сказано: «Этот предмет - маленький носовой нож, который вы можете использовать, просто подключив его к вашему iPhone / Android. Он не требуется зарядки или батареи, быстрая очистка и быстрое использование. Идеально подходит, когда вы вдруг заметили, что из носа торчат волосы».
Светлана Славянская
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