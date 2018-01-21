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| | Apple прекратит производство iPnone X из-за низкого спроса

Apple прекратит производство iPnone X из-за низкого спроса

Сегодня, 09:35
Американская компания Apple сообщила, что вскоре может остановить или вовсе прекратить производство iPnone X. Причиной такого решения компании стал очень низкий спрос на новинку в Китае.

Apple прекратит производство iPnone X из-за низкого спроса

 

Производитель гаджетов Apple опубликовал данные продаж своих смартфонов в мире. Как оказалось, флагманский iPnone X имеет не настолько огромный спрос в мире, как его предшественники. Особенно это видно по Китаю, где за полгода продаж iPnone X приобрели только 31 миллион раз. Производители ожидали продать как минимум 50 миллионов устройств в этой стране.

Также в Apple дали очередной прогноз о продаже своих смартфонов за все время. По мнению представителей корпорации, iPnone X в Китае купят только 62 миллиона раз. После выпуска предполагалось, что количество проданных девайсов превысит 80 миллионов единиц.

Китайские пользователи не довольны новыми нововведениями американской компании. По их мнению, экран устройства слишком нестандартный. Из-за этого некоторые игры и приложения невозможно установить на него. Также ранее сообщалось, что iPnone X имеет много дефектов. Например, была проблема с прекращением работы смартфона при отрицательных температурах.

Ранее в сети появилось новое приспособление от китайских умельцев к iPnone X. Благодаря новому адаптеру, пользователи смогут вернуть на смартфон кнопку Home и разъем для наушников.
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