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| | Apple меняет бесплатно устаревшие iPhone 6 Plus на новые модели

Apple меняет бесплатно устаревшие iPhone 6 Plus на новые модели

Вчера, 21:22
Компания Apple поменяет смартфоны iPhone 6 Plus на новые устройства. Об этом следует из послания фирмы сервисным центрам.

Apple меняет бесплатно устаревшие iPhone 6 Plus на новые модели

 

Пользователи шестой версии смартфона от "яблочной" корпорации смогут бесплатно получить более новый iPhone 6 Plus. Необходимо отметить, что на такой подарок могут рассчитывать не все владельцы гаджетов. Нужно соответствовать нескольким требованиям.

Так, заменить, не потратив ни копейки собственных средств, можно только до начала весны нынешнего года. Возможно, замена iPhone 6 Plus станет воспроизводиться, если гаджет не подлежит ремонту или в сервисных центрах не будет нужных деталей для модернизации модели. К тому же, данным смартфон уже снят с производства, соответственно, запчасти к нему уже перестал выходить.

В случае везения пользователь станет обладателем iPhone 6 Plus с боле мощным процессором, экраном с поддержкой 3D Touch, обновленной камерой, немалым объемом оперативной памяти и iOS.
Никита Готский
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