Будущий смартфон Nokia оснастят суперкамерой с пятью объективами

В Сети появились сведения о том, что в один из будущих флагманов Nokia будет встроена супер камера. Об этом сообщил источник, приближенный к исследовательскому подразделению Foxconn.

Дарья Светозарова

Есть информация, что Foxconn тесно сотрудничает с финской компанией HMD Global, которая является собственником бренда Nokia. Отмечается, что финны уже разработали прототип пятиобъективной камеры. Загвоздка в том, чтобы успеть наладить серийное производство. Если Foxconn с этим справится, то новый смартфон с брендом Nokia появится уже к концу текущего года.Визуально фотоблок представляет из себя устройство сферической формы с семью отверстиями. В пять из них поместят объективы. В оставшихся двух будут размещаться светодиодные вспышки. Каковы будут ТТХ нового гаджета, неизвестно, однако дизайн будет напоминать душ.