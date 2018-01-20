Хакера осудили на 2 года за взлом Pokemon Go

Ближайшие два года проведет тюрьме хакер за взлом Pokemon Go.

Никита Готский

Молодой киберзлоумышленник из Британии отправится на два года в тюрьму за взлом известной игры Pokemon Go. Хакер разработал целую сеть, дабы изменить стандартную работу всевозможных фирм при помощи DDoS-атак.В результате противоправной деятельности злоумышленника пострадали создатели игры про поиск виртуальных монстров, а также Google и Skype. Помимо того, парень сумел заработать 500 тысяч американских долларов, используя личный сайт Aiobuy. Там ему удалось реализовать больше девяти тысяч зловредных приложений.Как сообщается, киберзлоумышленник получал доступ к разным учетным записям для получения прибыли. Его подозревают и в отмывании материальных средств. Всего его признали виновным в девяти пунктах обвинения