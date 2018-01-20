Существенно подешевевший Samsung Galaxy Note 8 получит лимитированную версию "белого золота" к Олимпийский играм

Компания Samsung вручит атлетам на Олимпиаде смартфоны Galaxy Note 8 из лимитированной версии Pyeongchang 2018. Об этом пишут СМИ, ссылаясь на заявление фирмы.





Никита Готский

Компания официально подтвердила, что каждый участник зимней Олимпиады в Южной Корее станет владельцем Galaxy Note 8 из специальной лимитированной версии. Известно, что корпус устройства украшен золотыми олимпийскими кольцами, цвет модели белое золото, а сам смартфон станет отличаться тематическим контентом. Всего компания выпустит около 4000 таких гаджетов.Прежде сообщалось, что в РФ Samsung Galaxy Note 8 резко упал в цене. Теперь он продается за 46 000 рублей. Реализация Galaxy Note 8 на территории России началась в начале осени прошедшего года. Тогда продавцы за гаджет просили около 70 тысяч рублей. На сегодняшний день он существенно упал в цене, подешевев на 30%. Любой клиент можно приобрести Galaxy Note 8 за 45 000 рублей.Ранее данный мобильный продукт стал смартфоном года в Индии. Устройство стало обладателем премии "Гаджет года". Победа данной модели особо впечатлила после конфликта с седьмой версией Galaxy, когда на смартфон жаловались из-за самовозгорающихся аккумуляторов. Также необходимо отметить, что стоимость на нынешние смартфоны падают достаточно оперативно. Например, продукт компании Apple iPhone 8 за стартовые три месяца стал бюджетнее на 20%.