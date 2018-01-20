В России резко упали цены на флагман от Samsung

В множестве центрах розничной торговли флагманские смартфоны от известной компании Samsung Galaxy Note 8 значительно упали в цене. Средняя цена на данные устройства упала более чем на 35 процентов.

Александр Вест

В данный момент флагман Galaxy Note 8 от южнокорейской компании распространяется в России по средней цене в 45 тысяч рублей. За версию гаджета с внутренней памятью объёмом в 64 гигабайта ранее просили 70 тысяч рублей, а нынешние ценники на устройство были снижены более чем на 35 процентов. Гаджет, представленный на международном рынке ещё летом нынешнего года, всё ещё предлагается на официальном сайте компании по прежней цене - около 70 тысяч рублей.Смартфон от Samsung был удостоен множеством наград за свои современные функции и эргономичный дизайн, а в Индии его и вовсе признали смартфоном года.