Гуманоид с кислородной маской на Луне: Труп пришельца похож на человеческие останки

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Гуманоид с кислородной маской на Луне: Труп пришельца похож на человеческие останки

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Бузова опубликовала снимок с НЛО: Пришельцы или пиар?

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Бузова опубликовала снимок с НЛО: Пришельцы или пиар?

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| | В России резко упали цены на флагман от Samsung

В России резко упали цены на флагман от Samsung

Сегодня, 12:27
В множестве центрах розничной торговли флагманские смартфоны от известной компании Samsung Galaxy Note 8 значительно упали в цене. Средняя цена на данные устройства упала более чем на 35 процентов.

В России резко упали цены на флагман от Samsung

 

В данный момент флагман Galaxy Note 8 от южнокорейской компании распространяется в России по средней цене в 45 тысяч рублей. За версию гаджета с внутренней памятью объёмом в 64 гигабайта ранее просили 70 тысяч рублей, а нынешние ценники на устройство были снижены более чем на 35 процентов. Гаджет, представленный на международном рынке ещё летом нынешнего года, всё ещё предлагается на официальном сайте компании по прежней цене - около 70 тысяч рублей.

Смартфон от Samsung был удостоен множеством наград за свои современные функции и эргономичный дизайн, а в Индии его и вовсе признали смартфоном года.
Александр Вест
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