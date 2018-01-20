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Гуманоид с кислородной маской на Луне: Труп пришельца похож на человеческие останки

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| | Samsung создаст смартфон с фронтальной камерой под дисплеем

Samsung создаст смартфон с фронтальной камерой под дисплеем

Сегодня, 11:15
Компания Samsung выпустила смартфон с селфи-камерой под экраном. Об этом указывается в патентной заявке на гаджет.

Samsung создаст смартфон с фронтальной камерой под дисплеем

 

Как стало известно, южнокорейский гигант намерен разработать новый безрамочный смартфон с фронтальной камерой, скрытой под дисплеем. Инженеры Samsung собираются расширить площадь монитора для удобного просмотра фотокадров, видеороликов и иного контента с помощью специальных незначительных фрагментов вместо вырезов по бокам или больших выемок вверху дисплея.

В Samsung сообщают, что текст на дисплее смартфона станет находиться так, дабы не затронуть отверстия для селфи-камеры. Также необходимо упомянуть, что владельцы данных мобильных устройств смогут выбрать режим, где определенная часть экрана будет неактивной.

Ранее пресса утверждала, что компания Samsung обнародовала кадры со смартфоном, дисплей которого станет оборачиваться вокруг корпуса модели. Новая технология уже получила патент.
Никита Готский
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