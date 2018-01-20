Гуманоид с кислородной маской на Луне: Труп пришельца похож на человеческие останки

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Гуманоид с кислородной маской на Луне: Труп пришельца похож на человеческие останки

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| | После обновления ПО смартфоны Honor View 10 смогут распознавать лица

После обновления ПО смартфоны Honor View 10 смогут распознавать лица

Сегодня, 11:02
Представители популярной китайской компании Huawei объявили о том, что для смартфонов Honor View 10 было выпущено очередное обновление программного обеспечения, которое добавило в гаджет функцию распознавания лиц.

После обновления ПО смартфоны Honor View 10 смогут распознавать лица

 

В компании Huawei решили идти в ногу со временем, из-за чего было решено добавить поддержку анализа уникальности лицевых черт пользователя в смартфоны модели Honor View 10. Новая функция будет доступна всем пользователям, которые обновят программное обеспечение своих гаджетов до последней версии, которая привнесёт в устройство желаемое новшество. Отметим, что для разблокировки устройства нужно будет просканировать своё лицо с помощью задней основной камеры гаджета.

В нынешнее время в моду вошли дополнительные методы идентификации пользователя в современных смартфонах. Во многих флагманах, помимо дактилоскопического сенсора, способного разблокировать устройство за счёт считывания уникальных отпечатков пальцев, устанавливаются также и сторонние системы, способные определять своего владельца, сканируя лицо пользователя.
Александр Вест
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