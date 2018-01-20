Новый смартфон Bluboo D5 получил корпус из цинкового сплава

Эксперты отметили явное внешнее сходство со смартфонами другой китайской компании под названием Xiaomi. Специалисты заявили, что внешне аппараты весьма схожи с моделью Mi Mix 2, однако, корпус гаджетов от Bluboo обработан специальной нанокраской, а также отполирован, что делает внешний вид устройства весьма привлекательным. Специалисты, ознакомившиеся с новинкой, заявили, что подобный материал корпуса делает удобным нахождение аппарата в руке, а также положительно скажется на его долговечности, в отличие от Mi Mix 2, корпус которого сделан из керамики.
Также специалисты заявили, что цинковый сплав защитит гаджет от возможных падений, а также предотвратит появление царапин на смартфоне даже без использования сторонних чехлов и кейсов для повышения безопасности устройства.