Новый смартфон Bluboo D5 получил корпус из цинкового сплава

Новые смартфоны от популярного китайского бренда Bluboo моделей D5 и D5 Pro, представленные на недавно прошедшей презентации, было решено снабдить корпусами, выполненными из специального цинкового сплава.

Александр Вест

Эксперты отметили явное внешнее сходство со смартфонами другой китайской компании под названием Xiaomi. Специалисты заявили, что внешне аппараты весьма схожи с моделью Mi Mix 2, однако, корпус гаджетов от Bluboo обработан специальной нанокраской, а также отполирован, что делает внешний вид устройства весьма привлекательным. Специалисты, ознакомившиеся с новинкой, заявили, что подобный материал корпуса делает удобным нахождение аппарата в руке, а также положительно скажется на его долговечности, в отличие от Mi Mix 2, корпус которого сделан из керамики.Также специалисты заявили, что цинковый сплав защитит гаджет от возможных падений, а также предотвратит появление царапин на смартфоне даже без использования сторонних чехлов и кейсов для повышения безопасности устройства.