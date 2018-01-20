Гуманоид с кислородной маской на Луне: Труп пришельца похож на человеческие останки

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Гуманоид с кислородной маской на Луне: Труп пришельца похож на человеческие останки

Правда или вымысел?

Бузова опубликовала снимок с НЛО: Пришельцы или пиар?

От Редактора

Бузова опубликовала снимок с НЛО: Пришельцы или пиар?

У Бузовой появились фанаты с другой планеты?

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| | Новый смартфон Bluboo D5 получил корпус из цинкового сплава

Новый смартфон Bluboo D5 получил корпус из цинкового сплава

Сегодня, 09:50
Новые смартфоны от популярного китайского бренда Bluboo моделей D5 и D5 Pro, представленные на недавно прошедшей презентации, было решено снабдить корпусами, выполненными из специального цинкового сплава.

Новый смартфон Bluboo D5 получил корпус из цинкового сплава

 

Эксперты отметили явное внешнее сходство со смартфонами другой китайской компании под названием Xiaomi. Специалисты заявили, что внешне аппараты весьма схожи с моделью Mi Mix 2, однако, корпус гаджетов от Bluboo обработан специальной нанокраской, а также отполирован, что делает внешний вид устройства весьма привлекательным. Специалисты, ознакомившиеся с новинкой, заявили, что подобный материал корпуса делает удобным нахождение аппарата в руке, а также положительно скажется на его долговечности, в отличие от Mi Mix 2, корпус которого сделан из керамики.

Также специалисты заявили, что цинковый сплав защитит гаджет от возможных падений, а также предотвратит появление царапин на смартфоне даже без использования сторонних чехлов и кейсов для повышения безопасности устройства.
Александр Вест
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