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| | Новая стратегия хакерских атак на Android рассекречена

Новая стратегия хакерских атак на Android рассекречена

Сегодня, 09:05
Специалисты компании Lookout, занимающейся системами компьютерной безопасности, рассказали о том, что им удалось раскрыть преступную схему хакерских атак, совершаемых злоумышленниками на устройства под управлением ОС Android.

Новая стратегия хакерских атак на Android рассекречена

 

Эксперты из Lookout в своём докладе, опубликованном на сайте компании, рассказали об изучении хакерской группировки под названием Dark Caracal, действия которой связывают со специальными службами Ливана. По их мнению, для заражения множества устройств пользователей они внедряли вирусы в приложения, распространяемые в Сети. Эксперты заметили, что хакерская группировка действует по заказу крупных покупателей, назначающих цели. Первая компания хакеров, как выяснилось, проводилась ещё шесть лет назад, когда взлому подверглись устройства пользователей в 21 стране мира.

В число жертв Dark Caracal входили как рядовые пользователи, так и правительственные спецслужбы, и ведомства, в которых похищалась важная информация, хранимая на различных переносимых устройствах.
Александр Вест
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