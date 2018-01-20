Гуманоид с кислородной маской на Луне: Труп пришельца похож на человеческие останки

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Гуманоид с кислородной маской на Луне: Труп пришельца похож на человеческие останки

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| | В РФ введут систему распознавания лиц для сдачи экзаменов онлайн

В РФ введут систему распознавания лиц для сдачи экзаменов онлайн

Сегодня, 08:35
В скором времени у абитуриентов различных российских вузов, а также у студентов, появится возможность сдавать важные экзамены, не выходя из собственного дома. Данная возможность должна появиться благодаря внедрению системы распознавания лиц.

В РФ введут систему распознавания лиц для сдачи экзаменов онлайн

 

Глава российской компании VisionLabs Александр Ханин поведал о том, что его специалисты занимаются созданием продвинутой системы распознавания лиц, которая вскоре будет использоваться для удалённой авторизации абитуриентов и студентов, которым необходимо сдать экзамены, находясь в удалении от учебного заведения. По словам Ханина, внедрение данной продвинутой системы позволит в значительной мере увеличить количество студентов, которые будут получать образование на дистанционной основе.

Александр отметил, что благодаря технологии, разработанной российской фирмой, уже сейчас около пяти тысяч студентов имеют доступ к различным учебным материалам прямо у себя дома, а вскоре их число будет лишь увеличиваться.
Александр Вест
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