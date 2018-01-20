В РФ введут систему распознавания лиц для сдачи экзаменов онлайн

В скором времени у абитуриентов различных российских вузов, а также у студентов, появится возможность сдавать важные экзамены, не выходя из собственного дома. Данная возможность должна появиться благодаря внедрению системы распознавания лиц.

Александр Вест

Глава российской компании VisionLabs Александр Ханин поведал о том, что его специалисты занимаются созданием продвинутой системы распознавания лиц, которая вскоре будет использоваться для удалённой авторизации абитуриентов и студентов, которым необходимо сдать экзамены, находясь в удалении от учебного заведения. По словам Ханина, внедрение данной продвинутой системы позволит в значительной мере увеличить количество студентов, которые будут получать образование на дистанционной основе.Александр отметил, что благодаря технологии, разработанной российской фирмой, уже сейчас около пяти тысяч студентов имеют доступ к различным учебным материалам прямо у себя дома, а вскоре их число будет лишь увеличиваться.