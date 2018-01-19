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| | Российские IT-специалисты делятся инновациями с сирийскими коллегами

Российские IT-специалисты делятся инновациями с сирийскими коллегами

Вчера, 22:12
Российская и сирийская IT-сферы наладят сотрудничество и обмен инновационными технологиями. В вернувшуюся к мирной жизни Сирию требуются IT-специалисты, в чем ей может помочь Россия.

Российские IT-специалисты делятся инновациями с сирийскими коллегами

 

Министром инновационных технологий и связи Николаем Никифоровым подтверждена возможность будущего сотрудничества России и Сирии. В частности, недавно осуждалась возможность создания совместных онлайн-курсов между ведущими сирийскими и российскими университетами. Это обеспечит обмен идеями и проектами на международном уровне для студентов.

Сейчас в Сирии сложная ситуация со связью. Во время военных действий было уничтожено свыше полутора миллионов линий коммуникаций, поэтому не всегда есть возможность дозвониться на мобильный. В то же время, в Сирии, как и во всем мире, перешли на стандарт ЛТЕ, позволяющий пользоваться современными смартфонами.

Министр связи Сирии сообщил, что его стране необходимо перенять опыт в сфере связи из России. Этот опыт Али Ас-Сагыр считает успешным и полезным, ведь на сегодняшний день в РФ самые дешевые услуги мобильного интернета и связи.
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