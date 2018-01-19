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| | Состоялась официальная премьера безрамочного смартфона BQ-5500 Advance

Состоялась официальная премьера безрамочного смартфона BQ-5500 Advance

Вчера, 21:45
Безрамочный смартфон BQ-5500 Advance представили официально. Гаджет оснащен функцией Face ID.

Состоялась официальная премьера безрамочного смартфона BQ-5500 Advance

 

Российская компания BQ показала безрамочный смартфон 5500L Advance, который вышел на рынок с IPS-экраном на 5,45 дюймов и разрешением 1440 на 720 точек. Функционирует устройство на управлении операционной системы Android 7.0.

Также стоит отметить, что 5500L Advance обладает 4-ядерным процессором MT6737H, 2 Гб "оперативки" и 16 Гб собственной памяти, камерами на 8 и 13 Мп, слотами для сим-карт и батареей на 2500 мАч. Смартфон отечественного производителя поддерживает опцию разблокировки дисплея при помощи распознавания лица и имеет сканер отпечатков пальцев. Масса устройства 159 грамм, габариты 145,6х70,2х8,7 мм. В продаже 5500L Advance реализуется по цене 8490 рублей.
Никита Готский
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