Состоялась официальная премьера безрамочного смартфона BQ-5500 Advance

Безрамочный смартфон BQ-5500 Advance представили официально. Гаджет оснащен функцией Face ID.

Никита Готский

Российская компания BQ показала безрамочный смартфон 5500L Advance, который вышел на рынок с IPS-экраном на 5,45 дюймов и разрешением 1440 на 720 точек. Функционирует устройство на управлении операционной системы Android 7.0.Также стоит отметить, что 5500L Advance обладает 4-ядерным процессором MT6737H, 2 Гб "оперативки" и 16 Гб собственной памяти, камерами на 8 и 13 Мп, слотами для сим-карт и батареей на 2500 мАч. Смартфон отечественного производителя поддерживает опцию разблокировки дисплея при помощи распознавания лица и имеет сканер отпечатков пальцев. Масса устройства 159 грамм, габариты 145,6х70,2х8,7 мм. В продаже 5500L Advance реализуется по цене 8490 рублей.