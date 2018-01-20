J4105-ITX получила процессор Intel Gemini Lake

Плата ASRock J4105-ITX выйдет на рынок с процессором Intel Gemini Lake. Об этом сообщили представители компании.

Никита Готский

Размеры новинки составляют 170 на 170 мм. Основой послужила платформа Intel Gemini Lake, плата оснащена 14-нм процессором Celeron J4105, содержащий 4 ядра с частотой 1,5 ГГц, а также графический ускоритель Intel UHD. Обладает микросхема и механизмом охлаждения. Для модулей оперативной памяти присутствуют два слота и четыре порта SATA 3.0 для присоединения накопителей. Стоит отметить гигабитный контролер Realtek RTL8111H. В системе оснащения и многоканальный звуковой кодек Realtek ALC892.Для карты увеличения разработчики внедрили слот PCI Express 2.0 x1. Нужно упомянуть и коннектор M.2, куда подключается модуль беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth. О стоимости и начале продажи устройства не сообщается.Ранее сообщалось о выходе мини-компьютера с чипом Gemini Lake. Устройства обладают 4 Гб "оперативки", слотом для карт microSD, USB-портом,Wi-Fi, Bloetooth и иными опциями. Цена моделей от 225 долларов и выше.