Гуманоид с кислородной маской на Луне: Труп пришельца похож на человеческие останки

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Гуманоид с кислородной маской на Луне: Труп пришельца похож на человеческие останки

Правда или вымысел?

Бузова опубликовала снимок с НЛО: Пришельцы или пиар?

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Бузова опубликовала снимок с НЛО: Пришельцы или пиар?

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| | J4105-ITX получила процессор Intel Gemini Lake

J4105-ITX получила процессор Intel Gemini Lake

Сегодня, 07:40
Плата ASRock J4105-ITX выйдет на рынок с процессором Intel Gemini Lake. Об этом сообщили представители компании.

J4105-ITX получила процессор Intel Gemini Lake

 

Размеры новинки составляют 170 на 170 мм. Основой послужила платформа Intel Gemini Lake, плата оснащена 14-нм процессором Celeron J4105, содержащий 4 ядра с частотой 1,5 ГГц, а также графический ускоритель Intel UHD. Обладает микросхема и механизмом охлаждения. Для модулей оперативной памяти присутствуют два слота и четыре порта SATA 3.0 для присоединения накопителей. Стоит отметить гигабитный контролер Realtek RTL8111H. В системе оснащения и многоканальный звуковой кодек Realtek ALC892.

Для карты увеличения разработчики внедрили слот PCI Express 2.0 x1. Нужно упомянуть и коннектор M.2, куда подключается модуль беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth. О стоимости и начале продажи устройства не сообщается.

Ранее сообщалось о выходе мини-компьютера с чипом Gemini Lake. Устройства обладают 4 Гб "оперативки", слотом для карт microSD, USB-портом,Wi-Fi, Bloetooth и иными опциями. Цена моделей от 225 долларов и выше.
Никита Готский
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