Гуманоид с кислородной маской на Луне: Труп пришельца похож на человеческие останки

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Гуманоид с кислородной маской на Луне: Труп пришельца похож на человеческие останки

Правда или вымысел?

Бузова опубликовала снимок с НЛО: Пришельцы или пиар?

От Редактора

Бузова опубликовала снимок с НЛО: Пришельцы или пиар?

У Бузовой появились фанаты с другой планеты?

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| | HypeX выпустила модули памяти с инфракрасной синхронизацией

HypeX выпустила модули памяти с инфракрасной синхронизацией

Сегодня, 05:40
Компания HypeX презентовала модуль памяти с синхронизацией на базе инфракрасного излучения. О новинке рассказали представители компании.

HypeX выпустила модули памяти с инфракрасной синхронизацией

 

Фирма показала свои первые модули памяти, где RGB-подсветка синхронизируется с помощью механизма на основе инфракрасного излучения. Инженеры внедрили специальные инфракрасные элементы в каждый модуль, дабы клиент имел возможность настраивать их подсветку и разрабатывать личные сочетания цветов. Технология, уже запатентованная, получает питание из материнской платы и обеспечивает RGB-подсветку для компьютеров.

Новые модули памяти, помимо RGB-подсветки, могут поддерживать и иным системы управления подсветкой при включении к совместимым "материнкам". В настоящее время HypeX сотрудничает с партнерами, также занимающихся выпуском материнских плат, чтобы испытать в действии уже имеющиеся модули и обеспечить их совместимость с системами типа ASUS и подобными. Реализация модулей начнется во второй половине этого года.
Никита Готский
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