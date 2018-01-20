HypeX выпустила модули памяти с инфракрасной синхронизацией

Компания HypeX презентовала модуль памяти с синхронизацией на базе инфракрасного излучения. О новинке рассказали представители компании.

Никита Готский

Фирма показала свои первые модули памяти, где RGB-подсветка синхронизируется с помощью механизма на основе инфракрасного излучения. Инженеры внедрили специальные инфракрасные элементы в каждый модуль, дабы клиент имел возможность настраивать их подсветку и разрабатывать личные сочетания цветов. Технология, уже запатентованная, получает питание из материнской платы и обеспечивает RGB-подсветку для компьютеров.Новые модули памяти, помимо RGB-подсветки, могут поддерживать и иным системы управления подсветкой при включении к совместимым "материнкам". В настоящее время HypeX сотрудничает с партнерами, также занимающихся выпуском материнских плат, чтобы испытать в действии уже имеющиеся модули и обеспечить их совместимость с системами типа ASUS и подобными. Реализация модулей начнется во второй половине этого года.