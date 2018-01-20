В Walmart предложили новую технологию закупок через интернет

Представители Walmart сообщили о новой технологии онлайн-закупок продуктов питания. Теперь знакомство с ассортиментом будут обеспечивать не двухмерные стоковые фото, а снимки в формате 3D.

Дарья Светозарова

Технологию специалисты назвали Fresh Online Experience. С ее помощью пользователи Сети смогут заказать интересующий продукт, руководствуясь фотографией на сайте. Затем интернет-магазин направит клиенту снимок реального товара, который имеется на складе. Только после этого, при условии согласия покупателя оформляется доставка.В Walmart уверены, что данное нововведение обеспечит рост спроса и, соответственно, прибыли. Представители самой большой в мире торговой сети собираются запатентовать технологию в ближайшее время.