В Walmart предложили новую технологию закупок через интернет

Технологию специалисты назвали Fresh Online Experience. С ее помощью пользователи Сети смогут заказать интересующий продукт, руководствуясь фотографией на сайте. Затем интернет-магазин направит клиенту снимок реального товара, который имеется на складе. Только после этого, при условии согласия покупателя оформляется доставка.
В Walmart уверены, что данное нововведение обеспечит рост спроса и, соответственно, прибыли. Представители самой большой в мире торговой сети собираются запатентовать технологию в ближайшее время.