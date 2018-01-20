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| | В Walmart предложили новую технологию закупок через интернет

В Walmart предложили новую технологию закупок через интернет

Сегодня, 02:30
Представители Walmart сообщили о новой технологии онлайн-закупок продуктов питания. Теперь знакомство с ассортиментом будут обеспечивать не двухмерные стоковые фото, а снимки в формате 3D.

В Walmart предложили новую технологию закупок через интернет

 

Технологию специалисты назвали Fresh Online Experience. С ее помощью пользователи Сети смогут заказать интересующий продукт, руководствуясь фотографией на сайте. Затем интернет-магазин направит клиенту снимок реального товара, который имеется на складе. Только после этого, при условии согласия покупателя оформляется доставка.

В Walmart уверены, что данное нововведение обеспечит рост спроса и, соответственно, прибыли. Представители самой большой в мире торговой сети собираются запатентовать технологию в ближайшее время.
Дарья Светозарова
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