Microsoft представила искусственный интеллект с собственным воображением

Мнения
Правда или вымысел?
От Редактора
О споре вокруг поведения модели.
Компания Microsoft представила новую версию Cortana 2.0 для пользователей iOS. И это несмотря на то, что все смарт-устройства от Apple оборудованы собственным
Компания Microsoft сообщила в своём Twitter о приобретении подразделения Genee, занимающегося разработкой искусственного интеллекта для различного ПО.
Несколько месяцев назад компания Microsoft презентовала узкой публике специальную версию игры Minecraft, при помощи которой можно было испытать свои силы в