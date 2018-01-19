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| | Microsoft представила искусственный интеллект с собственным воображением

Microsoft представила искусственный интеллект с собственным воображением

Вчера, 15:49
Microsoft представила искусственный интеллект с собственным воображением, который может рисовать. Как сообщает «Версия Инфо», в алгоритме соединена также способность понимать описание клиента для картины.

Microsoft представила искусственный интеллект с собственным воображением

 

«Воображение» у программы от Microsoft – понятие условное, однако разработчики отмечают, что у неё действительно есть желание добавлять что-то своё. Это глубоко обучаемое приложение, которое называется AttnGAN. Оно основано на генеративно-состязательной сети.

Microsoft представила искусственный интеллект с собственным воображением

 

В настоящее время специалисты Microsoft дорабатывают свою программу, поскольку имеют место некоторые недочёты. В планах на будущее – создание мультфильмов при помощи приложения AttnGAN, если адаптировать сценарий под команды.

Ирина Летинская
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