Far Cry 5 выйдет в мир в виде книги

Игра Far Cry 5 станет книгой. Создатели выпустят полноценный роман.

Никита Готский

Студия Ubisoft выпустит книгу по мотивам известной игры. Роман выйдет под названием Far Cry Absolution. Он расскажет поклонникам о событиях, происходящих до истории Far cry 5. Книга поведает геймерам о минувшем Сопротивлении, игроки побольше узнают о проекте "Врата Эдема". Автор произведения Урбн Уайт.В свет роман о Far Cry 5 выйдет в конце зимы нынешнего года. Игра появится в марте на таких платформах, как PlayStation 4 и Xbox One, а также PC.Ранее авторы проекта представили новый трейлер и раскрыли новые детали об игре. Геймеры смогут воспользоваться 65 новыми персонажами в новинке. Положительно охарактеризован кооперативный режим: совместное прохождение кампании станет увлекательнее "одиночки". Игрокам придется положить конец беззаконию сектантов, а также отбить у них тихий район Хоуп.