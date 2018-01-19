Шизофрения, рукоприкладство и изгнание нечисти: Ольге Рапунцель поставили страшный диагноз

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| | Far Cry 5 выйдет в мир в виде книги

Far Cry 5 выйдет в мир в виде книги

Сегодня, 13:07
Игра Far Cry 5 станет книгой. Создатели выпустят полноценный роман.

Far Cry 5 выйдет в мир в виде книги

 

Студия Ubisoft выпустит книгу по мотивам известной игры. Роман выйдет под названием Far Cry Absolution. Он расскажет поклонникам о событиях, происходящих до истории Far cry 5. Книга поведает геймерам о минувшем Сопротивлении, игроки побольше узнают о проекте "Врата Эдема". Автор произведения Урбн Уайт.

В свет роман о Far Cry 5 выйдет в конце зимы нынешнего года. Игра появится в марте на таких платформах, как PlayStation 4 и Xbox One, а также PC.

Ранее авторы проекта представили новый трейлер и раскрыли новые детали об игре. Геймеры смогут воспользоваться 65 новыми персонажами в новинке. Положительно охарактеризован кооперативный режим: совместное прохождение кампании станет увлекательнее "одиночки". Игрокам придется положить конец беззаконию сектантов, а также отбить у них тихий район Хоуп.
Никита Готский
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