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| | В Сети появились изображения флагмана Xiaomi Mi 7

В Сети появились изображения флагмана Xiaomi Mi 7

Сегодня, 12:17
В Сети появились первые изображения флагманского устройства от компании Xiaomi модели Mi 7, который должен быть официально представлен на предстоящей конференции Mobile World Congress 2018.

В Сети появились изображения флагмана Xiaomi Mi 7

 

Фанаты довольно популярного китайского бренда Xiaomi были весьма удивлены, узнав, что на очередной выставке MWC, которая начнётся уже 26 февраля, будет представлен преемник флагманского девайса Mi 6. Китайская компания представит смартфон Mi 7, который заменит своего предшественника менее, чем через год после его выпуска. Согласно опубликованным снимкам китайского флагмана, устройство получит основную сдвоенную камеру, а также изогнутую по бокам заднюю крышку смартфона.

В данный момент всё ещё не раскрываются технические характеристики устройства, однако, чтобы конкурировать с более популярными брендами Samsung и Apple флагман от компании Xiaomi несомненно получит передовые составляющие, как это было с его прошлой моделью.
Александр Вест
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