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| | Впервые на Playstation 4 запустили пиратскую игру

Впервые на Playstation 4 запустили пиратскую игру

Сегодня, 12:14
Тизер весьма ожидаемой игры Silent Hills под названием PT был успешно запущен хакерами на игровой консоли PlayStation 4. Хакеры впервые сумели запустить пиратский контент на данной консоли.

Впервые на Playstation 4 запустили пиратскую игру

 

На известном портале под названием Psxhax было обнародовано видео, на котором взломщикам успешно удалось запустить игру PT. Данная игра была запущена пиратским путём, то есть без предварительной её покупки. Хакеры отметили, что данный способ может быть использован для пиратского запуска подобного контента лишь на консолях, программное обеспечение которых не обновлялось дальше версии 4.05. Взломщики заявили о том, что в данной версии прошивки они использовали найденную уязвимость, которая была исправлена в следующих версиях программного обеспечения путём обновлений системы.

 
Ранее сообщалось, что обойти защиту PlayStation 4 невозможно, однако, хакеры всё же сумели осуществить определённые подвижки в данном деле, впервые запустив пиратскую игру.

Александр Вест
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