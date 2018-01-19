Впервые на Playstation 4 запустили пиратскую игру

На известном портале под названием Psxhax было обнародовано видео, на котором взломщикам успешно удалось запустить игру PT. Данная игра была запущена пиратским путём, то есть без предварительной её покупки. Хакеры отметили, что данный способ может быть использован для пиратского запуска подобного контента лишь на консолях, программное обеспечение которых не обновлялось дальше версии 4.05. Взломщики заявили о том, что в данной версии прошивки они использовали найденную уязвимость, которая была исправлена в следующих версиях программного обеспечения путём обновлений системы.
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