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| | Vernee презентовала смартфон Active с батареей на 4200 мАч

Vernee презентовала смартфон Active с батареей на 4200 мАч

Вчера, 23:02
Свой новый смартфон пол названием Active презентовала фирма Vernee. На рынке гаджет можно приобрести за 280 долларов.

Vernee презентовала смартфон Active с батареей на 4200 мАч

 

Согласно данным, создатели оснастили смартфон аккумулятором на 4200 мАч, отличный уровень работы устройства можно объяснить действием Helio P25. Производители внесли в Active операционную систему Android 7.1 с последующим обновлением до восьмой версии. При проведении испытаний заряд новинки смог продержаться на протяжении нескольких суток. Клиенты могут также активировать энергосберегающий режим и слушать аудиозаписи в течение долгого времени, не боясь того, что батарея быстро сядет.

Инженеры Verne внедрили в Active USB-порт с технологией оперативной зарядки, которая обеспечивает полное наполнение аккумулятора за 130 минут. Чтобы легче управлять смартфоном, потребителям рекомендуется применять смарт-ключ, который может открывать контекстное меню. Приобрести мобильное устройство от Vernee можно на Aliexpress за 279,9 американских долларов.
Никита Готский
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