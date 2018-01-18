Vernee презентовала смартфон Active с батареей на 4200 мАч

Согласно данным, создатели оснастили смартфон аккумулятором на 4200 мАч, отличный уровень работы устройства можно объяснить действием Helio P25. Производители внесли в Active операционную систему Android 7.1 с последующим обновлением до восьмой версии. При проведении испытаний заряд новинки смог продержаться на протяжении нескольких суток. Клиенты могут также активировать энергосберегающий режим и слушать аудиозаписи в течение долгого времени, не боясь того, что батарея быстро сядет.
Инженеры Verne внедрили в Active USB-порт с технологией оперативной зарядки, которая обеспечивает полное наполнение аккумулятора за 130 минут. Чтобы легче управлять смартфоном, потребителям рекомендуется применять смарт-ключ, который может открывать контекстное меню. Приобрести мобильное устройство от Vernee можно на Aliexpress за 279,9 американских долларов.