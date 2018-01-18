Vernee презентовала смартфон Active с батареей на 4200 мАч

Свой новый смартфон пол названием Active презентовала фирма Vernee. На рынке гаджет можно приобрести за 280 долларов.

Никита Готский

Согласно данным, создатели оснастили смартфон аккумулятором на 4200 мАч, отличный уровень работы устройства можно объяснить действием Helio P25. Производители внесли в Active операционную систему Android 7.1 с последующим обновлением до восьмой версии. При проведении испытаний заряд новинки смог продержаться на протяжении нескольких суток. Клиенты могут также активировать энергосберегающий режим и слушать аудиозаписи в течение долгого времени, не боясь того, что батарея быстро сядет.Инженеры Verne внедрили в Active USB-порт с технологией оперативной зарядки, которая обеспечивает полное наполнение аккумулятора за 130 минут. Чтобы легче управлять смартфоном, потребителям рекомендуется применять смарт-ключ, который может открывать контекстное меню. Приобрести мобильное устройство от Vernee можно на Aliexpress за 279,9 американских долларов.