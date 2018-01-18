Джим Райан стал заместителем президента Sony Interactive Entertainment

Руководитель отдела, специализирующегося на маркетинге и глобальных продаж в Sony Interactive, ранее занимавший пост президента европейского представительства компании, получил назначение на позицию заместителя президента в Sony. Совместно с руководящей верхушкой компании, Райан займется укреплением позиций PlayStation на мировом рынке.
Комментируя свое назначение, Райан сообщает, что рад применить свой опыт для поддержки исполнительного директора Джона Кадеры в его стремлении к расширению бизнеса. Вместе со штатом сотрудников и партнёрами новый заместитель президента компании надеется выпускать качественные развлекательные предложения для PlayStation.