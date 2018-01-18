Джим Райан стал заместителем президента Sony Interactive Entertainment

Президент представительства Sony в Европе Джим Райан, являющийся также руководителем по глобальным продажам и маркетингу, стал заместителем президента в компании Sony Interactive Entertainment. Райан в сотрудничестве с нынешним директором, а также с вице-президентом компании займутся стратегией укрепления позиций PlayStation.

Руководитель отдела, специализирующегося на маркетинге и глобальных продаж в Sony Interactive, ранее занимавший пост президента европейского представительства компании, получил назначение на позицию заместителя президента в Sony. Совместно с руководящей верхушкой компании, Райан займется укреплением позиций PlayStation на мировом рынке.Комментируя свое назначение, Райан сообщает, что рад применить свой опыт для поддержки исполнительного директора Джона Кадеры в его стремлении к расширению бизнеса. Вместе со штатом сотрудников и партнёрами новый заместитель президента компании надеется выпускать качественные развлекательные предложения для PlayStation.