Гарри Поттер скоро выйдет на мобильные устройства

В Harry Potter: Hogwarts Mystery смогут играть обладатели операционной системы iOS и Android примерно весной этого года. Разработчиками данной игры выступили Portkey Games. В данной части о «мальчике со шрамом» игроки смогут стать учениками в Хогвартсе, узнать какого это быть магом. Игроками придётся знать заклинания, быть ловкими, иметь склонность к учёбе, принимать участие в поединках. В Harry Potter: Hogwarts Mystery смогут играть обладатели операционной системы iOS и Android примерно весной этого года. Разработчиками данной игры выступили Portkey Games. В данной части о «мальчике со шрамом» игроки смогут стать учениками в Хогвартсе, узнать какого это быть магом. Игроками придётся знать заклинания, быть ловкими, иметь склонность к учёбе, принимать участие в поединках.





Вышел новый тизер, в котором можно увидеть фрагменты игры. В скором времени фанаты Гарри Поттера смогу побывать в Хогвартсе с помощью мобильных устройств, игра вот-вот выйдет в свет.Известно, что самого Гарри там не будет, также как Гермионы и Рона. Весь процесс игры построен равносильному сюжету фильма. Сначала игрок попадет на определенный факультет. Позже идёт навык усвоения изученного материала от великих магов школы. Со временем придется проходить различные испытания. По мере прохождения буду открывать новые места и новые магические возможности.