Утечка: Игра Red Faction: Guerrilla выйдет на современных консолях

Red Faction: Guerrilla вышла почти десять лет назад. Главной особенностью игры стала возможность разрушения любого элемента в момент восстания на Марсе. Герою предоставлялась возможность выбора, какую часть планеты уничтожить первой, а при интенсивном действии мирные жители могли присоединиться к разгрому. Первый шутер доступен на платформах PS3, Xbox 360 и PC.
На данный момент сразу несколько зарубежных порталов сети интернет-магазинов GameStop, среди которых шведский и датский, обнародовали информацию, что Red Faction: Guerrilla выйдет на современных консолях. Разработчики пока никак не прокомментировали ситуацию.