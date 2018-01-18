Утечка: Игра Red Faction: Guerrilla выйдет на современных консолях

Игра Red Faction: Guerrilla выйдет на современных платформах PlayStation 4 и Xbox One. Данные сведения появились сразу на нескольких сайтах магазинов сети GameStop. Точная дата релиза не уточняется.

Виктория Озерова

Red Faction: Guerrilla вышла почти десять лет назад. Главной особенностью игры стала возможность разрушения любого элемента в момент восстания на Марсе. Герою предоставлялась возможность выбора, какую часть планеты уничтожить первой, а при интенсивном действии мирные жители могли присоединиться к разгрому. Первый шутер доступен на платформах PS3, Xbox 360 и PC.На данный момент сразу несколько зарубежных порталов сети интернет-магазинов GameStop, среди которых шведский и датский, обнародовали информацию, что Red Faction: Guerrilla выйдет на современных консолях. Разработчики пока никак не прокомментировали ситуацию.