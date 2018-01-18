Группа крови влияет на продолжительность мужской эрекции: Ученые раскрыли секрет идеального секса

Мнения

Группа крови влияет на продолжительность мужской эрекции: Ученые раскрыли секрет идеального секса

Об этом сообщили исследователи из аналитического центра в США.

Детройтский метеорит поразил мощностью взрыва: Обнаружены последствия катастрофы

От Редактора

Детройтский метеорит поразил мощностью взрыва: Обнаружены последствия катастрофы

Метеор посетил Детройт.

Сюжеты :

Искусственный интеллект научился предсказывать дату смерти Сергей Семёнов оказался под домашним арестом: С Шурыгиной не встретятся ещё 1,5 года Ольга Бузова выложила сексуальное видео «себя любимой» в воде В Исландии женщина сняла на видео 2 круглых НЛО Учёные: Гигиена полости рта предотвращает развитие рака Робот-ребёнок нашёл самое грязное место в доме In your head, Zombie! 46-летняя солистка The Cranberries Долорес О’Риордан скончалась в Лондоне «Дочь всё видит и слышит»: Поклонники Даны Борисовой шокированы истинным лицом кумира, которое открылось на новом шоу «Синтоловый качок» Кирилл Терёшин принялся увеличивать губы Учёные: Новый тест предсказывает эффективность лечения рака крови Около 1500 людей эвакуированы из–за извержения вулкана в Папуа - Новая Гвинея Анна Семенович поделилась грудью с Галыгиным и Хрусталёвым
| | В Сети появился трейлер ролевой игры Vampyr

В Сети появился трейлер ролевой игры Vampyr

Вчера, 20:43
Про "Создание монстров" расскажет новый видеоролик DontNod. Он поведает геймерам о многих чудовищах проекта.

В Сети появился трейлер ролевой игры Vampyr

 

Компания DontNod создала первый эпизод веб-сериала про игру Vampyr. Новинка расскажет зрителям, каким образом создатели создают мир игры при присутствии сверхъестественных героев.

 
Главным героем Vampyr является военный медик Джонатан Рид. Он превращается в вампира после атаки незнакомца. Рид со временем понимает свои изменения, он становится хищником, но, как так является ученым, ко всему пытается подойти с научной точки зрения.

Вампиры в игре довольно уникальны, они понимают собственную значимость и могут оценивать сложившуюся ситуацию. В Великобритании времен Первой мировой войны достаточно и классических существ, таких же умных, как и вампиры. Некоторых из них покажут в видеозаписи, также можно рассмотреть эпизоды игрового процесса и интерфейс проекта.

Ролевая игра Vampyr появится на платформах PlayStation 4, Xbox One, а также PC. Точный срок премьеры пока не оглашается.
Никита Готский
Новости по теме
В Сети появился трейлер сериала НВО о порноинудстрии «Двойка»
В Сети появился трейлер сериала НВО о порноинудстрии «Двойка»

В Сети появился трейлер нового драматического сериала НВО «Двойка». Новый кинопродукт расскажет о прошлом мире порноиндустрии США. 

Новинки компьютерных развлечений Vampyr и Call of Cthulhu выйдут в 2017 году
Новинки компьютерных развлечений Vampyr и Call of Cthulhu выйдут в 2017 году

На сайте автора игр Vampyr (Cyanide Studio) и Call of Cthulhu (Dontnod) - Focus Home Interactive, опубликовалось сообщение о дате релиза: в конце 2017 года.

В Сети появился новый трейлер 6 сезона «Игры престолов»
В Сети появился новый трейлер 6 сезона «Игры престолов»

За месяц до старта 6-го сезона популярного сериала «Игра престолов», сотрудники канала HBO представили новый трейлер. Это подогрело интригу и позволило снова

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости