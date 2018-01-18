В Сети появился трейлер ролевой игры Vampyr

Про "Создание монстров" расскажет новый видеоролик DontNod. Он поведает геймерам о многих чудовищах проекта.





Главным героем Vampyr является военный медик Джонатан Рид. Он превращается в вампира после атаки незнакомца. Рид со временем понимает свои изменения, он становится хищником, но, как так является ученым, ко всему пытается подойти с научной точки зрения.

Никита Готский

Компания DontNod создала первый эпизод веб-сериала про игру Vampyr. Новинка расскажет зрителям, каким образом создатели создают мир игры при присутствии сверхъестественных героев.Вампиры в игре довольно уникальны, они понимают собственную значимость и могут оценивать сложившуюся ситуацию. В Великобритании времен Первой мировой войны достаточно и классических существ, таких же умных, как и вампиры. Некоторых из них покажут в видеозаписи, также можно рассмотреть эпизоды игрового процесса и интерфейс проекта.Ролевая игра Vampyr появится на платформах PlayStation 4, Xbox One, а также PC. Точный срок премьеры пока не оглашается.