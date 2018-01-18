Группа крови влияет на продолжительность мужской эрекции: Ученые раскрыли секрет идеального секса

Мнения

Группа крови влияет на продолжительность мужской эрекции: Ученые раскрыли секрет идеального секса

Об этом сообщили исследователи из аналитического центра в США.

Детройтский метеорит поразил мощностью взрыва: Обнаружены последствия катастрофы

От Редактора

Детройтский метеорит поразил мощностью взрыва: Обнаружены последствия катастрофы

Метеор посетил Детройт.

Сюжеты :

Искусственный интеллект научился предсказывать дату смерти Сергей Семёнов оказался под домашним арестом: С Шурыгиной не встретятся ещё 1,5 года Ольга Бузова выложила сексуальное видео «себя любимой» в воде В Исландии женщина сняла на видео 2 круглых НЛО Учёные: Гигиена полости рта предотвращает развитие рака Робот-ребёнок нашёл самое грязное место в доме In your head, Zombie! 46-летняя солистка The Cranberries Долорес О’Риордан скончалась в Лондоне «Дочь всё видит и слышит»: Поклонники Даны Борисовой шокированы истинным лицом кумира, которое открылось на новом шоу «Синтоловый качок» Кирилл Терёшин принялся увеличивать губы Учёные: Новый тест предсказывает эффективность лечения рака крови Около 1500 людей эвакуированы из–за извержения вулкана в Папуа - Новая Гвинея Анна Семенович поделилась грудью с Галыгиным и Хрусталёвым
| | В Норвегии разработали уникальный VPN–роутер

В Норвегии разработали уникальный VPN–роутер

Вчера, 19:37
В Норвегии специалисты компании Biltmore Technologies разработали уникальный VPN–роутер. Как сообщает VistaNews, благодаря ему можно безопасно заходить в Сеть откуда угодно.

В Норвегии разработали уникальный VPN–роутер

 

Название девайса – LinXbox. Норвежский VPN–роутер отличается от других устройств особыми преимуществами. Доступ в Сеть является приватным, имея зашифрованное соединение и беспроводное подсоединение к сети TOR. Небольшая коробочка начинена 256-битным алгоритмом AES, который позволит заходить в интернет-пространство любого государства, причём IP отдельно выделяется и распределяется. 

В Норвегии разработали уникальный VPN–роутер

 

Также устройство радует простым дизайном. Проблемы возникли только с тем, что пока на его полноценную продажу недостаточно денег. В настоящее время VPN–роутер можно заказать на онлайн-ресурсе Kickstarter, где он стоит 36 фунтов. Ориентировочная дата поставок – май 2018. Если стартапу удастся набрать достаточно денег, а также заинтересует потребителя, то его обещают продавать и в не виртуальных торговых точках.

Ирина Летинская
Новости по теме
Компания Samsung представила беспроводной роутер Connect Home
Компания Samsung представила беспроводной роутер Connect Home

Компания Samsung анонсировала выход беспроводного домашнего роутера Connect Home. Устройство обладает компактностью и мощностью, два сетевых порта увеличивают

В Барнауле
В Барнауле "Билайн" предлагает роутер на 150 мб/с за 1 рубль

Организации Барнаула могут получить тарифный план «Деловой интернет», который предоставляет 4G-роутер с 150 Мб/с всего за один рубль. Акцию запустила компания

Компании Google и ASUS представили новый Wi-Fi-роутер OnHub
Компании Google и ASUS представили новый Wi-Fi-роутер OnHub

Корпорация Google совместно с компанией Asus представили новую разработку интеллектуального роутера OnHub. Особенность Wi-Fi-устройства в том, что оно

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости