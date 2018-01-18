В Норвегии разработали уникальный VPN–роутер

В Норвегии специалисты компании Biltmore Technologies разработали уникальный VPN–роутер. Как сообщает VistaNews, благодаря ему можно безопасно заходить в Сеть откуда угодно.

Название девайса – LinXbox. Норвежский VPN–роутер отличается от других устройств особыми преимуществами. Доступ в Сеть является приватным, имея зашифрованное соединение и беспроводное подсоединение к сети TOR. Небольшая коробочка начинена 256-битным алгоритмом AES, который позволит заходить в интернет-пространство любого государства, причём IP отдельно выделяется и распределяется.

Также устройство радует простым дизайном. Проблемы возникли только с тем, что пока на его полноценную продажу недостаточно денег. В настоящее время VPN–роутер можно заказать на онлайн-ресурсе Kickstarter, где он стоит 36 фунтов. Ориентировочная дата поставок – май 2018. Если стартапу удастся набрать достаточно денег, а также заинтересует потребителя, то его обещают продавать и в не виртуальных торговых точках.

Ирина Летинская