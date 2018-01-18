Компания Apple продает умную зубную щетку Colgate. Инструмент можно приобрести на сайте американской компании.

Никита Готский

Теперь "яблочная" фирма занимается производством смарт-щеток для чистки зубов. Новинка была создана вместе с производителем гигиенических продуктов Colgate. Девайс имеется на сайте Apple в разделе для аксессуаров. За единицу товара потребителю придется выложить не менее одной сотни американских долларов. Согласно описанию, умная зубная щетка способна составлять карту рта и следить, насколько хорошо человек чистит собственные зубы. Полученные данные можно передать через Bleotooth. Устройство презентовали на CES 2018, для его загрузки следует скачать необходимое приложение в Сети.Для детей в изобретении имеется небольшая игра: за регулярную и правильную чистку программа предоставляет им виртуальные монетки. Также необходимо отметить, что смарт-щетка функционирует только совместно со смартфонами iPhone, купить девайс реально в фирменных торговых точках Apple.